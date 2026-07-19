Informations pratiques

Hendaye

Course pédestre d’Hiri Besta les Pitchouns (de 5 à 11 ans)

Centre-ville Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 11:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Boucle spéciale pour les plus jeunes, avec un parcours entre les halles de Gaztelu et la place de la République.

Inscriptions & dossards

· En ligne inscrivez-vous dès maintenant

· Sur place (le jour J à partir de 17h30, sous réserve de places disponibles) et retrait des dossards aux halles Gaztelu-Zahar.

· Retrait anticipé des dossards les mercredi 5 et jeudi 6 août aux halles Gaztelu-Zahar (horaires communiqués 10 jours avant la course).

· Pour les enfants inscriptions et renseignements directement sur place le samedi matin dès 10h30. .

Centre-ville Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 27 76 05 jfaramburu@hendaye.fr

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English : Course pédestre d’Hiri Besta les Pitchouns (de 5 à 11 ans)

L’événement Course pédestre d’Hiri Besta les Pitchouns (de 5 à 11 ans) Hendaye a été mis à jour le 2026-07-16 par Hendaye Tourisme & Commerce