Course pédestre d’Hiri Besta les Pitchouns (de 5 à 11 ans) Hendaye
samedi 8 août 2026 · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Course pédestre d’Hiri Besta les Pitchouns (de 5 à 11 ans)
Centre-ville Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 11:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Boucle spéciale pour les plus jeunes, avec un parcours entre les halles de Gaztelu et la place de la République.
Inscriptions & dossards
· En ligne inscrivez-vous dès maintenant
· Sur place (le jour J à partir de 17h30, sous réserve de places disponibles) et retrait des dossards aux halles Gaztelu-Zahar.
· Retrait anticipé des dossards les mercredi 5 et jeudi 6 août aux halles Gaztelu-Zahar (horaires communiqués 10 jours avant la course).
· Pour les enfants inscriptions et renseignements directement sur place le samedi matin dès 10h30. .
Centre-ville Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 27 76 05 jfaramburu@hendaye.fr
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English : Course pédestre d’Hiri Besta les Pitchouns (de 5 à 11 ans)
L’événement Course pédestre d’Hiri Besta les Pitchouns (de 5 à 11 ans) Hendaye a été mis à jour le 2026-07-16 par Hendaye Tourisme & Commerce
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