Course pédestre Entre chien et loup Val de Briey

Course pédestre Entre chien et loup Val de Briey samedi 18 octobre 2025.

Course pédestre Entre chien et loup

Val de Briey Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-10-18 18:30:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

3ème édition de la course pédestre semi-nocturne Entre Chien et Loup organisée par Briey Marathon

Parcours de 10km dans la villeTout public

Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 07 69 01 35 briey.marathon@gmail.com

English :

3rd edition of the Entre Chien et Loup semi-nocturnal foot race organized by Briey Marathon

10km route through the town

German :

3. Ausgabe des halbnächtlichen Fußlaufs Entre Chien et Loup, organisiert von Briey Marathon

10km-Strecke in der Stadt

Italiano :

terza edizione della corsa a piedi seminotturna Entre Chien et Loup, organizzata da Briey Marathon

Percorso di 10 km attraverso la città

Espanol :

3ª edición de la carrera a pie seminocturna Entre Chien et Loup organizada por el Maratón de Briey

Recorrido de 10 km por la ciudad

L’événement Course pédestre Entre chien et loup Val de Briey a été mis à jour le 2025-07-25 par MILTOL