COURSE PÉDESTRE LA PISTOLE VOLANTE Ecole René Cassin Saint-Jean-de-Védas

COURSE PÉDESTRE LA PISTOLE VOLANTE

Ecole René Cassin 10 Allée du Val des Garrigues Saint-Jean-de-Védas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Le club Védas Endurance propose, le dimanche 26 avril, avec le concours, de la Ville de Saint Jean de Védas, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, son Trail La Pistole Volante.

Au programme

8h départ de L’ultra pistole. Ce trail de 32 km, d’un dénivelé d’environ 1050 m, amènera les plus exigeants, de la campagne védasienne au massif de la Gardiole, sur des chemins à la fois variés et techniques, avec des points de vue imprenables de la Méditerranée aux Cévennes.

9h départ de La pistole Volante. Il s’agit d’un trail d’un peu plus de 16 km, avec 250 m de dénivelé à travers la garrigue védasienne.

10h départ de La pistolette. Trail découverte de 8 km, avec 120 m de dénivelé, sur un parcours entièrement nature, avec notamment un beau monotrace le long de la Mosson.

Des courses enfants de 1,7 km et 3,4 km animeront aussi la matinée. .

Ecole René Cassin 10 Allée du Val des Garrigues Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie

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English :

On Sunday, April 26, the Védas Endurance club, with the help of the town of Saint Jean de Védas, the Hérault department and the logistical support of Hérault Sport, is offering its Trail La Pistole Volante

L’événement COURSE PÉDESTRE LA PISTOLE VOLANTE Saint-Jean-de-Védas a été mis à jour le 2026-03-26 par 34 HERAULT SPORT