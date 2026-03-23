COURSE PÉDESTRE LA SALINE

Route de l’Ayrolle Gruissan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 17:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

La SALINE est une des plus ancienne course pédestre de l’Aude, avec comme cadre de départ et d’arrivée les salins de Gruissan.

Sur une distance d’environ 10 km, son tracé contournera les pièces d’eau des salins avant de faire un petit tour sur les contre-forts de l’île Saint-Martin puis de redescendre, avec des vues imprenables, sur les salins et, en arrière plan, la grande bleue.

Il s’agira d’une course nature, très roulante dans sa grande première partie, un peu plus technique dans sa dernière, mais dans tous les cas, sans grandes difficultés.

Une course ouverte à tout le monde, coureur confirmé comme coureur novice. Tout le monde pourra y prendre son plaisir.

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Route de l’Ayrolle Gruissan 11430 Aude Occitanie +33 6 78 48 72 21

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English :

The SALINE is one of the oldest foot races in the Aude, starting and finishing at the Gruissan salt marshes.

Over a distance of around 10 km, the route skirts around the salt ponds, before taking a short turn around the foothills of Ile Saint-Martin and then descending, with breathtaking views over the salt ponds and, in the background, the deep blue sea.

This will be a nature race, very easy in the first part, a little more technical in the last, but in any case, with no major difficulties.

It’s a race open to everyone, from experienced runners to novices. There’s something for everyone.

L’événement COURSE PÉDESTRE LA SALINE Gruissan a été mis à jour le 2026-03-23 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Gruissan