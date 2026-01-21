COURSE PÉDESTRE LES CABANES DE L’OR Plaine des Sports Mauguio
COURSE PÉDESTRE LES CABANES DE L'OR Plaine des Sports Mauguio dimanche 8 février 2026.
COURSE PÉDESTRE LES CABANES DE L’OR
Plaine des Sports Chemin de Bentenac Mauguio Hérault
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
2026-02-08
Un parcours de 14,8 km ainsi que des courses enfants, de 800 m et 1600 m, sont au programme de cette matinée sportive.
L’association Cap Melgueil propose le dimanche 8 février, avec le concours de la Ville de Mauguio Carnon, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la course en duo des Cabanes de l’Or.
Voici la plus ancienne course en duo de la région, elle rassemble chaque année plus de 500 coureurs, au départ de la Plaine des Sports.
Horaires
8h Retrait des dossards
9h10 Départ du premier Duo puis départ toutes les 20 secondes.
10h30 Départ des courses enfants .
English :
A 14.8 km course as well as 800 m and 1600 m children’s races are on the programme for this morning’s sporting event.
