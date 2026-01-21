COURSE PÉDESTRE LES CABANES DE L’OR Plaine des Sports Mauguio

COURSE PÉDESTRE LES CABANES DE L’OR

Plaine des Sports Chemin de Bentenac Mauguio Hérault

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Un parcours de 14,8 km ainsi que des courses enfants, de 800 m et 1600 m, sont au programme de cette matinée sportive.

L’association Cap Melgueil propose le dimanche 8 février, avec le concours de la Ville de Mauguio Carnon, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la course en duo des Cabanes de l’Or.

Voici la plus ancienne course en duo de la région, elle rassemble chaque année plus de 500 coureurs, au départ de la Plaine des Sports.

Horaires

8h Retrait des dossards

9h10 Départ du premier Duo puis départ toutes les 20 secondes.

10h30 Départ des courses enfants .

Plaine des Sports Chemin de Bentenac Mauguio 34130 Hérault Occitanie

English :

A 14.8 km course as well as 800 m and 1600 m children’s races are on the programme for this morning’s sporting event.

