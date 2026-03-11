Course pédestre Martigues Carro Stade Francis Turcan Martigues

Course pédestre Martigues Carro

Dimanche 21 juin 2026 à partir de 9h. Stade Francis Turcan Chemin de Paradis Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Une course pédestre de 13,5km reprenant le tracé original de la première édition. Au départ de Martigues, traversez les villages de la Côte Bleue pour rejoindre le port de Carro.Sportifs

Une épreuve incontournable du Challenge Maritima, accessible à tous niveaux.

Le parcours de la course offre des vues imprenables sur les collines, la mer et les paysages environnants. Départ du centre-ville de Martigues pour rejoindre le port de pêche de Carro en passant par des chemins escarpés.



L’arrivée offre une vue unique sur la mer méditerranée. Ambiance festive en fin de parcours. Vous aussi, relevez le défi !



Récompenses 1 tee shirt technique à chaque arrivant.

Des lots de valeurs, des coupes aux 3 premiers hommes et femmes puis aux 3 premiers de chaque catégories.

Plus 3 gros lots de valeur tirés au sort.



Transport Le transfert des participants de la course de 13 km est assuré par navette entre Carro et Martigues (optionnel à spécifier lors de l’inscription).

Aller-retour possible. .

Stade Francis Turcan Chemin de Paradis Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A 13,5km pedestrian race following the original route of the first edition. Departing from Martigues, cross the villages of the Côte Bleue to reach the port of Carro.

L’événement Course pédestre Martigues Carro Martigues a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de Martigues