COURSE PÉDESTRE SPORT ET VIGNES VIRADES DE L’ESPOIR Campagne

Une course individuelle de 10 km, ou en relais de 2 x 5 km, une marche de 10 km et 2 courses enfants sont programmées.

L’association Vérévin propose dans le cadre des Virades de l’Espoir, avec le concours de la Commune de Campagne, du Département de l’Hérault, et le soutien logistique d’Hérault sport, la course pédestre Sport et Vignes .

Une partie des bénéfices sera reversée à l’association « Vaincre la mucoviscidose ».

Buvette et grillades sont prévues à l’arrivée. .

English :

A 10km individual race, or a 2 x 5km relay race, a 10km walk and 2 children’s races are scheduled.

German :

Es sind ein Einzelrennen über 10 km oder ein Staffellauf über 2 x 5 km, ein Marsch über 10 km und zwei Kinderläufe geplant.

Italiano :

Ci saranno una gara individuale di 10 km, una staffetta di 2 x 5 km, una passeggiata di 10 km e 2 gare per bambini.

Espanol :

Habrá una carrera individual de 10 km, una carrera de relevos de 2 x 5 km, una marcha de 10 km y 2 carreras infantiles.

