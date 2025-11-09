COURSE POUR MOVEMBER

Rue des Rousillous Lézignan-Corbières Aude

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 09:30:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

L’Union des commerçants de Lézignan vous propose de courir pour la bonne cause !

A l’occasion de Movember le mois consacré à la santé masculine, une course et une marche sont proposés.

– Course à peid dans la Pinède 10km

– Marche à pieds 5 km

Rue des Rousillous Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 7 50 65 38 09 secretariat.ucial@outlook.fr

English :

The Union des commerçants de Lézignan invites you to run for a good cause!

To mark Movember , the month dedicated to men’s health, we’re offering a run and a walk.

– Run in the Pine Forest 10km

– Walk 5km

German :

Die Union des commerçants de Lézignan schlägt Ihnen vor, für einen guten Zweck zu laufen!

Anlässlich des Movember , dem Monat, der der Männergesundheit gewidmet ist, werden ein Lauf und eine Wanderung angeboten.

– Heidenlauf durch den Pinienwald 10 km

– Wanderung 5 km

Italiano :

L’Unione dei Commercianti di Lézignan vi offre la possibilità di correre per una buona causa!

In occasione di Movember , il mese dedicato alla salute degli uomini, vengono proposte una corsa e una passeggiata.

– Corsa nella pineta 10 km

– Camminata 5 km

Espanol :

La Unión de Comerciantes de Lézignan te ofrece la posibilidad de correr por una buena causa

Con motivo de Movember , el mes dedicado a la salud masculina, le proponemos una carrera y una marcha.

– Peid run en el Pinar 10 km

– Caminata 5 km

L’événement COURSE POUR MOVEMBER Lézignan-Corbières a été mis à jour le 2025-11-03 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois