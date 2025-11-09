COURSE POUR MOVEMBER Lézignan-Corbières
COURSE POUR MOVEMBER Lézignan-Corbières dimanche 9 novembre 2025.
COURSE POUR MOVEMBER
Rue des Rousillous Lézignan-Corbières Aude
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2025-11-09 09:30:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
L’Union des commerçants de Lézignan vous propose de courir pour la bonne cause !
A l’occasion de Movember le mois consacré à la santé masculine, une course et une marche sont proposés.
– Course à peid dans la Pinède 10km
– Marche à pieds 5 km
Rue des Rousillous Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 7 50 65 38 09 secretariat.ucial@outlook.fr
English :
The Union des commerçants de Lézignan invites you to run for a good cause!
To mark Movember , the month dedicated to men’s health, we’re offering a run and a walk.
– Run in the Pine Forest 10km
– Walk 5km
German :
Die Union des commerçants de Lézignan schlägt Ihnen vor, für einen guten Zweck zu laufen!
Anlässlich des Movember , dem Monat, der der Männergesundheit gewidmet ist, werden ein Lauf und eine Wanderung angeboten.
– Heidenlauf durch den Pinienwald 10 km
– Wanderung 5 km
Italiano :
L’Unione dei Commercianti di Lézignan vi offre la possibilità di correre per una buona causa!
In occasione di Movember , il mese dedicato alla salute degli uomini, vengono proposte una corsa e una passeggiata.
– Corsa nella pineta 10 km
– Camminata 5 km
Espanol :
La Unión de Comerciantes de Lézignan te ofrece la posibilidad de correr por una buena causa
Con motivo de Movember , el mes dedicado a la salud masculina, le proponemos una carrera y una marcha.
– Peid run en el Pinar 10 km
– Caminata 5 km
L’événement COURSE POUR MOVEMBER Lézignan-Corbières a été mis à jour le 2025-11-03 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois