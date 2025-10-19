Course pour Octobre Rose Quartier de Paramé Saint-Malo

Course pour Octobre Rose Quartier de Paramé Saint-Malo dimanche 19 octobre 2025.

Course pour Octobre Rose

Quartier de Paramé Place de la Résistance Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Dans le cadre d’Octobre Rose, l’association Sinoo organise un évènement sportif.

9h La Malouine course de 5km

9h45 La Sinueuse course de 10km

10h45 La Malouine en marchant .

Quartier de Paramé Place de la Résistance Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Course pour Octobre Rose Saint-Malo a été mis à jour le 2025-08-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel