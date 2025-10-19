Course pour Octobre Rose Quartier de Paramé Saint-Malo
Course pour Octobre Rose Quartier de Paramé Saint-Malo dimanche 19 octobre 2025.
Course pour Octobre Rose
Quartier de Paramé Place de la Résistance Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-19 09:00:00
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Dans le cadre d’Octobre Rose, l’association Sinoo organise un évènement sportif.
9h La Malouine course de 5km
9h45 La Sinueuse course de 10km
10h45 La Malouine en marchant .
Quartier de Paramé Place de la Résistance Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne
