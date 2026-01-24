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Course Puy d’Arnacolor Puy-d’Arnac

Course Puy d’Arnacolor Puy-d’Arnac

Course Puy d’Arnacolor Puy-d’Arnac samedi 6 juin 2026.

Adresse : Foyer rural

Ville : 19120 Puy-d'Arnac

Département : Corrèze

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 10 Tarif de base plein tarif

Puy-d’Arnac

Course Puy d’Arnacolor

Foyer rural Puy-d’Arnac Corrèze

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

L’incontournable rendez-vous de Puy-d’Arnac! Venez marcher ou courir, 4.5km ou 9km, au choix
Boisson offerte; buvette, grillades te frites à l’arrivée
Inscriptions avant le 26 mai par mail   .

Foyer rural Puy-d’Arnac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 99 12 87 

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English : Course Puy d’Arnacolor

L’événement Course Puy d’Arnacolor Puy-d’Arnac a été mis à jour le 2026-05-19 par Corrèze Tourisme

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