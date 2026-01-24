Course Puy d’Arnacolor Puy-d’Arnac
Course Puy d’Arnacolor Puy-d’Arnac samedi 6 juin 2026.
Puy-d’Arnac
Course Puy d’Arnacolor
Foyer rural Puy-d’Arnac Corrèze
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
L’incontournable rendez-vous de Puy-d’Arnac! Venez marcher ou courir, 4.5km ou 9km, au choix
Boisson offerte; buvette, grillades te frites à l’arrivée
Inscriptions avant le 26 mai par mail .
Foyer rural Puy-d’Arnac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 99 12 87
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English : Course Puy d’Arnacolor
L’événement Course Puy d’Arnacolor Puy-d’Arnac a été mis à jour le 2026-05-19 par Corrèze Tourisme
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