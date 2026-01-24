Puy-d’Arnac

Course Puy d’Arnacolor

Foyer rural Puy-d’Arnac Corrèze

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

L’incontournable rendez-vous de Puy-d’Arnac! Venez marcher ou courir, 4.5km ou 9km, au choix

Boisson offerte; buvette, grillades te frites à l’arrivée

Inscriptions avant le 26 mai par mail .

Foyer rural Puy-d’Arnac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 99 12 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Course Puy d’Arnacolor

L’événement Course Puy d’Arnacolor Puy-d’Arnac a été mis à jour le 2026-05-19 par Corrèze Tourisme