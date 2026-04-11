Saint-Benoît-sur-Loire

Course régionale de Karting

9 Route du Vieux Chemin Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Course régionale de Karting Ligue du Centre.

Au programme Mini 60 | Nationale | Sénior | Master Gentleman KZ2 DD2.

Buvette et restauration sur place.

Contact via la page facebook ASK Orléans. .

9 Route du Vieux Chemin Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

L’événement Course régionale de Karting Saint-Benoît-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-06 par OT SULLY-SUR-LOIRE