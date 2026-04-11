Course régionale de Karting Saint-Benoît-sur-Loire
Course régionale de Karting Saint-Benoît-sur-Loire samedi 18 avril 2026.
Saint-Benoît-sur-Loire
Course régionale de Karting
9 Route du Vieux Chemin Saint-Benoît-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-18
Course régionale de Karting Ligue du Centre.
Au programme Mini 60 | Nationale | Sénior | Master Gentleman KZ2 DD2.
Buvette et restauration sur place.
Contact via la page facebook ASK Orléans. .
9 Route du Vieux Chemin Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
L’événement Course régionale de Karting Saint-Benoît-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-06 par OT SULLY-SUR-LOIRE
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