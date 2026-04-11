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Course régionale de Karting Saint-Benoît-sur-Loire

Course régionale de Karting Saint-Benoît-sur-Loire

Course régionale de Karting Saint-Benoît-sur-Loire samedi 18 avril 2026.

Adresse : 9 Route du Vieux Chemin

Ville : 45730 Saint-Benoît-sur-Loire

Département : Loiret

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : Gratuit

Saint-Benoît-sur-Loire

Course régionale de Karting

9 Route du Vieux Chemin Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-18

Course régionale de Karting Ligue du Centre.
Au programme Mini 60 | Nationale | Sénior | Master Gentleman KZ2 DD2.
Buvette et restauration sur place.
Contact via la page facebook ASK Orléans.   .

9 Route du Vieux Chemin Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire  

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English :

L’événement Course régionale de Karting Saint-Benoît-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-06 par OT SULLY-SUR-LOIRE

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