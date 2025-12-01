Course Ronde des crèches Masevaux-Niederbruck

Course traditionnelle de 8km dans les rues de Masevaux-Niederbruck dans une ambiance sportive et conviviale. Inscription sur Sporkrono.

Course traditionnelle de 8km dans les rues de Masevaux-Niederbruck dans une ambiance sportive et conviviale. Depuis sa création, la Ronde des Crèches attire chaque année de nombreux coureurs désireux de vivre une expérience unique au cœur de l’Alsace. L’édition 2024 a été marquée par une participation record, témoignant de l’engouement croissant pour cet événement. Le parcours, bien que relativement plat, offre quelques défis avec ses virages serrés et ses passages pittoresques à travers le village illuminé pour les fêtes de fin d’année. Que vous soyez un adepte du marathon, du trail, ou simplement un amateur de jogging, cette course est l’occasion idéale de combiner passion pour le running et découverte culturelle. La Ronde des Crèches est plus qu’une simple course, c’est une véritable fête de la course à pied qui célèbre l’esprit de Noël dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Ne manquez pas cette opportunité de participer à une course mémorable dans un cadre enchanteur. Départ devant la mairie. Pour y participer, inscription sur www.sporkrono.fr .

Traditional 8km race through the streets of Masevaux-Niederbruck in a friendly, sporting atmosphere. Registration on Sporkrono.

Traditioneller 8km-Lauf durch die Straßen von Masevaux-Niederbruck in einer sportlichen und geselligen Atmosphäre. Anmeldung auf Sporkrono.

Tradizionale corsa di 8 km per le strade di Masevaux-Niederbruck in un’atmosfera amichevole e sportiva. Iscrizioni su Sporkrono.

Carrera tradicional de 8 km por las calles de Masevaux-Niederbruck en un ambiente amistoso y deportivo. Inscripción en Sporkrono.

