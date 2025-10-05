Course rose Quartier Fourchon Arles

Course rose Quartier Fourchon Arles dimanche 5 octobre 2025.

Course rose

Dimanche 5 octobre 2025. Quartier Fourchon Hôpital Joseph Imbert Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Participez à un événement sportif dans le parc du Centre hospitalier d’Arles, L’intégralité des fonds sera reversée au service Oncologie de l’établissement pour des achats d’investissement et aider à améliorer le confort des patients atteints du cancer.

Les dossards seront disponibles dès 8h, permettant à chacun de se préparer sans précipitation. La course (5 km) débutera à 10h30, offrant une compétition dynamique pour les coureurs. Quant aux marcheurs, le départ sera donné à 11h, idéal pour ceux qui préfèrent profiter du paysage à un rythme plus mesuré. Venez nombreux ! .

Quartier Fourchon Hôpital Joseph Imbert Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Take part in a sporting event in the grounds of the Centre Hospitalier d’Arles, with all proceeds going to the hospital’s Oncology Department for capital purchases and to help improve the comfort of cancer patients.

German :

Nehmen Sie an einem Sportereignis im Park des Centre Hospitalier d’Arles teil. Der gesamte Erlös geht an die Onkologieabteilung der Einrichtung für Investitionskäufe und hilft, den Komfort von Krebspatienten zu verbessern.

Italiano :

Partecipate a un evento sportivo nel parco del Centre hospitalier d’Arles, il cui ricavato sarà devoluto al Dipartimento di Oncologia dell’ospedale per acquisti di capitale e per contribuire a migliorare il comfort dei pazienti oncologici.

Espanol :

Participe en un acontecimiento deportivo en el recinto del Centro Hospitalario de Arles, cuya recaudación se destinará íntegramente al Servicio de Oncología del hospital para la adquisición de material y la mejora del confort de los enfermos de cáncer.

L’événement Course rose Arles a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de Tourisme d’Arles