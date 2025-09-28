Course rose pour Octobre rose Gournay-en-Bray

Course rose pour Octobre rose Gournay-en-Bray dimanche 28 septembre 2025.

Course rose pour Octobre rose

12 Rue de la Ferme du Parc Gournay-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Dans le cadre du dispositif « Octobre Rose », l’association Sport Santé Bien-être organise une course.

Bénéfices reversés à la Ligue contre le Cancer, comité de Seine-Maritime.

Les inscriptions peuvent se faire en cliquant sur ce lien https://www.helloasso.com/associations/sport-sante-bien-etre-pays-de-bray/evenements/les-foulees-roses-de-gournay-2025/?fbclid=IwY2xjawMiavdleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFnMDhhUzlVTHhOb3l0QkwxAR7PAYbnPErXfEaS1WRv8sqrrsyb86nBB_GSQzQGhBuixbPH7xj9T5Q-uV5Dsw_aem_HVGJ59fCcsmxBhIotL1mpg .

12 Rue de la Ferme du Parc Gournay-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 6 74 09 81 40 sportsante.paysdebray@gmail.com

English : Course rose pour Octobre rose

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Course rose pour Octobre rose Gournay-en-Bray a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray