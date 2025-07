Course Run and Bike des Fêtes de Cambo Stade Michel Labéguerie Cambo-les-Bains

Course Run and Bike des Fêtes de Cambo Stade Michel Labéguerie Cambo-les-Bains vendredi 8 août 2025.

Course Run and Bike des Fêtes de Cambo

Stade Michel Labéguerie Avenue Curutchague Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-08

2025-08-08

Les parcours

– Parcours Ttiki (5 à 10 ans en solo)

– Épreuve découverte (plus de 10 ans en duo) 5km ; D+ 130m

– Épreuve open déguisée (plus de 14 ans en duo) 10km ; D+ 250m

– Épreuve élite (plus de 18 ans en duo) 19km ; D+600m

Restauration sur place pour vous ravitailler après l’effort. .

Stade Michel Labéguerie Avenue Curutchague Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25

