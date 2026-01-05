Course Run and Fun Day Limoges

Rue du Port du Naveix Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-03-21
2026-03-21

La course Run and Fun Day revient pour une nouvelle édition en bords de Vienne. Il s’agit d’un moment sportif, fun et ouvert à tous coureurs, marcheurs, débutants ou habitués. Deux parcours au choix seront proposés  un de 5 KM et un de 10 KM.

Ambiance conviviale, animations, bonne humeur seront au rendez-vous.

Tous les fonds récoltés seront reversés à l’association Gravir pour Guérir , qui soutient la recherche pour la mucoviscidose.   .

