Course Run and Fun Day Limoges

Rue du Port du Naveix Limoges Haute-Vienne
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
La course Run and Fun Day revient pour une nouvelle édition en bords de Vienne. Il s’agit d’un moment sportif, fun et ouvert à tous coureurs, marcheurs, débutants ou habitués. Deux parcours au choix seront proposés un de 5 KM et un de 10 KM.
Ambiance conviviale, animations, bonne humeur seront au rendez-vous.
Tous les fonds récoltés seront reversés à l’association Gravir pour Guérir , qui soutient la recherche pour la mucoviscidose. .
Rue du Port du Naveix Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
