Course Run for Lily Cerise Vair-sur-Loire

Vair-sur-Loire Loire-Atlantique

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-23

2025-11-21

Pour la quatrième année depuis 2022, l’association de lutte contre les violences conjugales et familiales Lily Cerise & Cie, organise Run for Lily Cerise , une course dite connectée , en partenariat avec TimePulse.

Cet évènement est organisé pendant le week-end du 21 au 23 novembre à l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes qui a lieu le 25 novembre.

Quel est le principe ?

Vous marchez, vous courez de l’endroit où vous voulez, avec qui vous voulez et quand vous le souhaitez, au cours du week-end.

Seuls, en famille, entre collègues ou entre amis, passez un bon moment à marcher ou courir pour la bonne cause ! .

Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@lily-cerise-et-compagnie.com

