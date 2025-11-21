Course Run for Lily Cerise Vair-sur-Loire
vendredi 21 novembre 2025.
Course Run for Lily Cerise
Vair-sur-Loire Loire-Atlantique
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-23
2025-11-21
Pour la quatrième année depuis 2022, l’association de lutte contre les violences conjugales et familiales Lily Cerise & Cie, organise Run for Lily Cerise , une course dite connectée , en partenariat avec TimePulse.
Cet évènement est organisé pendant le week-end du 21 au 23 novembre à l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes qui a lieu le 25 novembre.
Quel est le principe ?
Vous marchez, vous courez de l’endroit où vous voulez, avec qui vous voulez et quand vous le souhaitez, au cours du week-end.
Seuls, en famille, entre collègues ou entre amis, passez un bon moment à marcher ou courir pour la bonne cause ! .
Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@lily-cerise-et-compagnie.com
L’événement Course Run for Lily Cerise Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-27 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis