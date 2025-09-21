COURSE SOLIDAIRE Salle de la mairie d’Abbaretz Abbaretz

COURSE SOLIDAIRE Salle de la mairie d’Abbaretz Abbaretz dimanche 21 septembre 2025.

COURSE SOLIDAIRE

Salle de la mairie d’Abbaretz 22 Rue de la Mairie Abbaretz Loire-Atlantique

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 09:30:00

fin : 2025-09-21 13:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Venez soutenir l’association Parentalités pour Tous lors de cette matinée sportive en famille, adaptée aux très petits comme aux très grands.

RDV à la salle de la mairie d’Abbaretz à 9h30 pour un départ à 10h.

Atelier motricité organisé par les professionnels de l’Espace Santé Petite Enfance, parcours de marche et de course organisés avec l’aide du NAC course à pieds, jeux en extérieur, jeux de société !

Inscription à la course 5€ .

Salle de la mairie d’Abbaretz 22 Rue de la Mairie Abbaretz 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Come and support the Parentalités pour Tous association during this morning of family sports, suitable for young and old alike.

German :

Unterstützen Sie den Verein Parentalités pour Tous bei diesem sportlichen Familienvormittag, der für sehr kleine und sehr große Kinder geeignet ist.

Italiano :

Venite a sostenere l’associazione Parentalités pour Tous in questa mattinata sportiva per famiglie, adatta a grandi e piccini.

Espanol :

Venga a apoyar a la asociación Parentalités pour Tous en esta mañana de deporte en familia, apta para grandes y pequeños.

L’événement COURSE SOLIDAIRE Abbaretz a été mis à jour le 2025-08-26 par Pays Erdre Canal Forêt