Course solidaire en faveur de l’UNICEF Hippodrome du Petit Port Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-15 08:00 –

Gratuit : non 5 € à 10 € Run & Bike (~10 km) : 5 € par personneCourse 5 km : 6,50 €Course 10 km : 10 € Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/anophele/evenements/course-et-tombola-unicef-2026 Tout public, Jeune Public, Adulte

Les étudiants en Santé de Nantes, membres de l’association Anophele, se mobilisent pour un beau projet solidaire au profit de UNICEF, association chargée de défendre les droits des enfants, de répondre à leurs besoins essentiels et de favoriser leur plein épanouissement. Pour l’édition 2026, 3 départs de course :- Run & bike ( environ 10 km) – Objectif : courir en duo en alternant course et vélo (à vous de choisir votre stratégie),- 5 km – Objectif : se challenger sur une distance accessible à tous, à son rythme,- 10 km – Objectif : vous dépasser et vous surpasser. Cette course est ouverte à tout public : petit ou grand, étudiant ou non, coureurs expérimentés ou débutants !

Hippodrome du Petit Port Nantes Nord Nantes 44300

02 40 74 19 71 http://www.hippodrome-nantes.fr/



