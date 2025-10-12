Course solidaire La Rose de Rodez Rodez

Course solidaire La Rose de Rodez Rodez dimanche 12 octobre 2025.

Course solidaire La Rose de Rodez

Haras de Rodez Rodez Aveyron

Chaque année, la Ville de Rodez s’associe à Octobre Rose avec une course solidaire dont l’argent récolté sert à favoriser le dépistage des cancers féminins.

Venez y participer, en solo ou en groupe, en toute convivialité et dans une ambiance festive !

Lieu Haras de Rodez

RDV dimanche 12 octobre 2025

Renseignements et inscription https://billetterie.festik.net/rose-rodez/fr-2024/ .

Haras de Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

Every year, the City of Rodez joins forces with October Rose to run a charity race, with all proceeds going towards screening for female cancers.

German :

Jedes Jahr beteiligt sich die Stadt Rodez am Rosa Oktober mit einem Solidaritätslauf, bei dem das gesammelte Geld zur Förderung der Krebsvorsorge bei Frauen verwendet wird.

Italiano :

Ogni anno, la città di Rodez si unisce all’Ottobre Rosa con una corsa di beneficenza il cui ricavato è destinato allo screening dei tumori femminili.

Espanol :

Todos los años, la ciudad de Rodez se une al Octubre Rosa con una carrera benéfica cuyos beneficios se destinan a la detección de los cánceres femeninos.

