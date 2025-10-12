Course solidaire La Rose de Rodez Rodez
Course solidaire La Rose de Rodez Rodez dimanche 12 octobre 2025.
Course solidaire La Rose de Rodez
Haras de Rodez Rodez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Chaque année, la Ville de Rodez s’associe à Octobre Rose avec une course solidaire dont l’argent récolté sert à favoriser le dépistage des cancers féminins.
Venez y participer, en solo ou en groupe, en toute convivialité et dans une ambiance festive !
Lieu Haras de Rodez
RDV dimanche 12 octobre 2025
Renseignements et inscription https://billetterie.festik.net/rose-rodez/fr-2024/ .
Haras de Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie
English :
Every year, the City of Rodez joins forces with October Rose to run a charity race, with all proceeds going towards screening for female cancers.
German :
Jedes Jahr beteiligt sich die Stadt Rodez am Rosa Oktober mit einem Solidaritätslauf, bei dem das gesammelte Geld zur Förderung der Krebsvorsorge bei Frauen verwendet wird.
Italiano :
Ogni anno, la città di Rodez si unisce all’Ottobre Rosa con una corsa di beneficenza il cui ricavato è destinato allo screening dei tumori femminili.
Espanol :
Todos los años, la ciudad de Rodez se une al Octubre Rosa con una carrera benéfica cuyos beneficios se destinan a la detección de los cánceres femeninos.
L’événement Course solidaire La Rose de Rodez Rodez a été mis à jour le 2025-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)