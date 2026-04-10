COURSE SOLIDAIRE LES MISS TRAIL Castelnau-de-Guers
COURSE SOLIDAIRE LES MISS TRAIL Castelnau-de-Guers dimanche 19 avril 2026.
Castelnau-de-Guers
COURSE SOLIDAIRE LES MISS TRAIL
Castelnau-de-Guers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Le 19 avril 2026, rejoignez-nous pour une course solidaire ouverte à tous !
Trail 8 km & 15 km (nos amis toutous sont les bienvenus )
– Randonnée de 8km en mode tranquille…accessible à toutes & tous et gratuit pour les enfants
– 2 Joëlettes pour partager ensemble un moment sportif et inclusif inégalable.
– Non chronométré juste du plaisir et du cœur
– Ravitaillement gourmand à l’arrivée
10€ = un geste concret pour les enfants atteints de cancer, avec et pour Sourire d’Elfe et grâce à Les Miss’Trail Raid des Alizés 2026
On compte sur vous pour être nombreux !
En solo, en famille ou entre amis .
Castelnau-de-Guers 34120 Hérault Occitanie lesmisstrail@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : COURSE SOLIDAIRE LES MISS TRAIL
On April 19, 2026, join us for a solidarity race open to all!
L’événement COURSE SOLIDAIRE LES MISS TRAIL Castelnau-de-Guers a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 ADT34