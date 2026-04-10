Castelnau-de-Guers

COURSE SOLIDAIRE LES MISS TRAIL

Castelnau-de-Guers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Le 19 avril 2026, rejoignez-nous pour une course solidaire ouverte à tous !

Trail 8 km & 15 km (nos amis toutous sont les bienvenus )

– Randonnée de 8km en mode tranquille…accessible à toutes & tous et gratuit pour les enfants

– 2 Joëlettes pour partager ensemble un moment sportif et inclusif inégalable.

– Non chronométré juste du plaisir et du cœur

– Ravitaillement gourmand à l’arrivée

10€ = un geste concret pour les enfants atteints de cancer, avec et pour Sourire d’Elfe et grâce à Les Miss’Trail Raid des Alizés 2026

On compte sur vous pour être nombreux !

En solo, en famille ou entre amis .

Castelnau-de-Guers 34120 Hérault Occitanie lesmisstrail@gmail.com

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English : COURSE SOLIDAIRE LES MISS TRAIL

On April 19, 2026, join us for a solidarity race open to all!

L’événement COURSE SOLIDAIRE LES MISS TRAIL Castelnau-de-Guers a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 ADT34