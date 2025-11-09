Course solidaire « Les rêves de Paola » Garlin
Course solidaire « Les rêves de Paola » Garlin dimanche 9 novembre 2025.
Garlin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
10h course relais de 5km (x2) ou 5 km ou 10km. 10h10 marche de 5 km. 11h30 course enfants. Vestiaires et douches sur place. Repas le midi sur place. Sur inscription. Les 100 premiers inscrit = T-shirt offert. .
Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 37 18 43 lesrevesdepaola@gmail.com
