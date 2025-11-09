Course solidaire « Les rêves de Paola » Garlin

Course solidaire « Les rêves de Paola » Garlin dimanche 9 novembre 2025.

Course solidaire « Les rêves de Paola »

Garlin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

10h course relais de 5km (x2) ou 5 km ou 10km. 10h10 marche de 5 km. 11h30 course enfants. Vestiaires et douches sur place. Repas le midi sur place. Sur inscription. Les 100 premiers inscrit = T-shirt offert. .

Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 37 18 43 lesrevesdepaola@gmail.com

English : Course solidaire « Les rêves de Paola »

German : Course solidaire « Les rêves de Paola »

Italiano :

Espanol : Course solidaire « Les rêves de Paola »

L’événement Course solidaire « Les rêves de Paola » Garlin a été mis à jour le 2025-09-18 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran