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AGENDA · Montfort-sur-Meu

Course Solidaire (non officielle) Montfort-sur-Meu

dimanche 20 septembre 2026 · Montfort-sur-Meu

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
35160 Montfort-sur-Meu
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Montfort-sur-Meu

Course Solidaire (non officielle)

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Le dimanche 20 septembre, rendez-vous à 10h au parking du Norauto de Montfort-sur-Meu pour le départ de la course solidaire (non officielle) au profit de Surdité LPC 35.
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Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Course Solidaire (non officielle) Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Montfort Communauté

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