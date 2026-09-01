AGENDA · Montfort-sur-Meu
Course Solidaire (non officielle) Montfort-sur-Meu
dimanche 20 septembre 2026 · Montfort-sur-Meu
Informations pratiques
Montfort-sur-Meu
Course Solidaire (non officielle)
Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Le dimanche 20 septembre, rendez-vous à 10h au parking du Norauto de Montfort-sur-Meu pour le départ de la course solidaire (non officielle) au profit de Surdité LPC 35.
Inscription sur HelloAssso. .
Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Course Solidaire (non officielle) Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Montfort Communauté
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