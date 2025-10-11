COURSE SOLIDAIRE OCTOBRE ROSE Argelès-sur-Mer

COURSE SOLIDAIRE OCTOBRE ROSE Argelès-sur-Mer samedi 11 octobre 2025.

COURSE SOLIDAIRE OCTOBRE ROSE

Parc de Valmy Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Début : 2025-10-11 09:30:00

fin : 2025-10-11 12:00:00

2025-10-11

Il s’agit d’une course et d’une rando solidaires dans le cadre d’octobre rose contre le cancer du sein. Départ de Valmy et direction la chapelle Saint Laurent…8 kms pour 250 D+…Course et randonnée accessibles à tous…Une participation de 10 euros sera…

Parc de Valmy Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 01 78 73 44 albert.auriach@wanadoo.fr

English :

The race and hike are part of the Pink October campaign against breast cancer. Starting from Valmy and heading for the Saint Laurent chapel?8 kms for 250 D+?race and hike accessible to all?a 10-euro participation fee will be charged….

German :

Es handelt sich um einen solidarischen Lauf und eine solidarische Wanderung im Rahmen des Rosa Oktobers gegen Brustkrebs. Abfahrt von Valmy und Richtung Kapelle Saint Laurent?8 kms für 250 D+?Lauf und Wanderung für alle zugänglich?10 Euro Teilnahmegebühr…

Italiano :

Si tratta di una corsa e di un’escursione a sostegno della lotta contro il cancro al seno in ottobre rosa. Partendo da Valmy e dirigendosi verso la cappella di Saint Laurent, questa corsa ed escursione di 8 km (250 D+) è aperta a tutti, con una quota di iscrizione di 10 euro.

Espanol :

Carrera y senderismo en apoyo de la lucha contra el cáncer de mama en octubre rosa. Partiendo de Valmy y en dirección a la capilla Saint Laurent, esta carrera y senderismo de 8 km (250 D+) está abierta a todos, con una cuota de inscripción de 10 euros.

L’événement COURSE SOLIDAIRE OCTOBRE ROSE Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-04 par OT D’ ARGELES SUR MER