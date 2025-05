Course solidaire pour France Alzheimer 54 – Villers-lès-Nancy, 8 juin 2025 10:00, Villers-lès-Nancy.

Meurthe-et-Moselle

Course solidaire pour France Alzheimer 54 Parc Brabois Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-08 10:00:00

fin : 2025-06-08 12:00:00

2025-06-08

La course organisée par Run for Alzheimer’s mobilise chaque année de nombreux participants dans un esprit de solidarité et d’entraide. Cet événement a pour objectif de soutenir France Alzheimer 54, une association engagée dans l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ainsi que de leurs proches.

La participation est ouverte à tous coureurs, marcheurs ou simples spectateurs souhaitant encourager les participants. Chacun peut, à sa manière, prendre part à cette matinée et contribuer à faire avancer la cause.

Les fonds récoltés à l’occasion de cette course permettent à France Alzheimer 54 de développer ses actions sur le terrain, d’organiser des temps d’écoute, ainsi que des ateliers adaptés.

Ce rendez-vous solidaire se veut accessible, convivial et porteur d’espoir. Il invite à la mobilisation collective face à une maladie qui touche de nombreuses familles.

Rejoindre la course, c’est poser un geste concret de soutien et faire preuve d’humanité envers ceux qui en ont besoin.

On vous attend nombreux et nombreuses en passant du côté du château !

Réservation en ligne.Tout public

Parc Brabois

Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 74 38 63 10

English :

Every year, the Run for Alzheimer’s race mobilizes numerous participants in a spirit of solidarity and mutual aid. The aim of the event is to support France Alzheimer 54, an association committed to helping people with Alzheimer’s disease and their families.

Participation is open to all: runners, walkers or simple spectators wishing to encourage the participants. Everyone can, in their own way, take part in this morning event and help advance the cause.

The funds raised by the race will enable France Alzheimer 54 to develop its actions in the field, and to organize listening sessions and adapted workshops.

The event is designed to be accessible, friendly and hopeful. It is a call to collective action in the face of a disease that affects so many families.

Joining the race means making a concrete gesture of support and showing humanity to those in need.

We look forward to seeing many of you at the Château!

Book online.

German :

Der von Run for Alzheimer’s organisierte Lauf mobilisiert jedes Jahr zahlreiche Teilnehmer im Geiste der Solidarität und der gegenseitigen Unterstützung. Ziel dieser Veranstaltung ist es, France Alzheimer 54 zu unterstützen, einen Verein, der sich für die Betreuung von Menschen mit Alzheimer-Krankheit und deren Angehörigen einsetzt.

Die Teilnahme steht allen offen: Läufern, Wanderern oder einfachen Zuschauern, die die Teilnehmer anfeuern möchten. Jeder kann auf seine Weise an diesem Vormittag teilnehmen und dazu beitragen, die Sache voranzubringen.

Die bei diesem Lauf gesammelten Gelder ermöglichen es France Alzheimer 54, seine Aktionen vor Ort auszubauen.

Diese Solidaritätsveranstaltung soll zugänglich, gesellig und hoffnungsvoll sein. Er lädt dazu ein, sich gemeinsam gegen eine Krankheit zu mobilisieren, die viele Familien betrifft.

Die Teilnahme am Lauf bedeutet, eine konkrete Geste der Unterstützung zu setzen und Menschlichkeit gegenüber denjenigen zu zeigen, die Hilfe benötigen.

Wir erwarten Sie zahlreich auf der Seite des Schlosses!

Online-Buchung.

Italiano :

Ogni anno, la corsa Run for Alzheimer attira un gran numero di partecipanti in uno spirito di solidarietà e sostegno reciproco. L’obiettivo dell’evento è sostenere France Alzheimer 54, un’associazione impegnata ad aiutare le persone affette dalla malattia di Alzheimer e le loro famiglie.

La partecipazione è aperta a tutti: corridori, camminatori o semplici spettatori che desiderano incoraggiare i partecipanti. Ognuno può, a modo suo, prendere parte all’evento di questa mattina e contribuire a portare avanti la causa.

I fondi raccolti da questa corsa permetteranno a France Alzheimer 54 di sviluppare le sue azioni sul campo e di organizzare sessioni di ascolto e workshop appropriati.

L’evento è concepito come accessibile, amichevole e come un faro di speranza. È un appello all’azione collettiva di fronte a una malattia che colpisce così tante famiglie.

Partecipare alla gara significa fare un gesto concreto di sostegno e mostrare umanità a chi ne ha bisogno.

Vi aspettiamo numerosi al passaggio dello Château!

Prenotazione online.

Espanol :

Cada año, la Carrera por el Alzheimer atrae a un gran número de participantes en un espíritu de solidaridad y apoyo mutuo. El objetivo del evento es apoyar a France Alzheimer 54, una asociación comprometida con la ayuda a las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer y a sus familias.

La participación está abierta a todos: corredores, caminantes o simples espectadores que deseen animar a los participantes. Todo el mundo puede, a su manera, tomar parte en el evento de esta mañana y contribuir al avance de la causa.

Los fondos recaudados por esta carrera permitirán a France Alzheimer 54 desarrollar sus acciones sobre el terreno y organizar sesiones de escucha y talleres adecuados.

El evento está diseñado para ser accesible, amistoso y un faro de esperanza. Es una llamada a la acción colectiva frente a una enfermedad que afecta a tantas familias.

Participar en la carrera significa hacer un gesto concreto de apoyo y mostrar humanidad a los necesitados.

Esperamos ver a muchos de ustedes a su paso por el Château

Reservas en línea.

