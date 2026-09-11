Course solidaire pour Octobre rose Salle des fêtes Montmeyran
dimanche 18 octobre 2026 · Salle des fêtes · Montmeyran
Informations pratiques
Montmeyran
Course solidaire pour Octobre rose
Salle des fêtes Place de la Poste Montmeyran Drôme
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Running Montmeyran se mobilise à nouveau pour Octobre Rose. Prêt(e)s à les rejoindre le 18 octobre prochain pour une matinée solidaire ?
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Salle des fêtes Place de la Poste Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@running-montmeyran.fr
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English :
Running Montmeyran is once again getting involved in Pink October. Would you like to join them on October 18 for a morning of solidarity?
L’événement Course solidaire pour Octobre rose Montmeyran a été mis à jour le 2026-09-11 par Valence Romans Tourisme