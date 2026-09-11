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AGENDA · Montmeyran

Course solidaire pour Octobre rose Salle des fêtes Montmeyran

dimanche 18 octobre 2026 · Salle des fêtes · Montmeyran

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Place de la Poste
Ville
26120 Montmeyran
Département
Drôme
Tarif
10 10 15

Montmeyran

Course solidaire pour Octobre rose

Salle des fêtes Place de la Poste Montmeyran Drôme

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Running Montmeyran se mobilise à nouveau pour Octobre Rose. Prêt(e)s à les rejoindre le 18 octobre prochain pour une matinée solidaire ?
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Salle des fêtes Place de la Poste Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   contact@running-montmeyran.fr

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English :

Running Montmeyran is once again getting involved in Pink October. Would you like to join them on October 18 for a morning of solidarity?

L’événement Course solidaire pour Octobre rose Montmeyran a été mis à jour le 2026-09-11 par Valence Romans Tourisme

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