Course solidaire pour Octobre rose Salle des fêtes Montmeyran

Informations pratiques

Montmeyran

Course solidaire pour Octobre rose

Salle des fêtes Place de la Poste Montmeyran Drôme

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Running Montmeyran se mobilise à nouveau pour Octobre Rose. Prêt(e)s à les rejoindre le 18 octobre prochain pour une matinée solidaire ?

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Salle des fêtes Place de la Poste Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@running-montmeyran.fr

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English :

Running Montmeyran is once again getting involved in Pink October. Would you like to join them on October 18 for a morning of solidarity?

L’événement Course solidaire pour Octobre rose Montmeyran a été mis à jour le 2026-09-11 par Valence Romans Tourisme