Course solidaire RUN FOR THEIR DREAMS 2026 Halle des sports Saint-Yorre dimanche 18 octobre 2026.

Saint-Yorre

Course solidaire RUN FOR THEIR DREAMS 2026

Halle des sports 9 rue des Palles Saint-Yorre Allier

Tarif : 5 – 5 – 12 EUR

selon le parcours

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 09:00:00

fin : 2026-10-18 13:00:00

Date(s) :

2026-10-18

RUN FOR THEIR DREAMS est une course/marche solidaire à allure libre organisée par le club Saint-Yorre Running au profit de l’association Communauté I Have A Dream qui aide les enfants gravement malade.

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Halle des sports 9 rue des Palles Saint-Yorre 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 60 60 18 saintyorrerunning@gmail.com

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English :

RUN FOR THEIR DREAMS is a charity run/walk at your own pace organized by the Saint-Yorre Running Club to benefit the Communaut%E9 I Have A Dream association, which helps seriously ill children.

L’événement Course solidaire RUN FOR THEIR DREAMS 2026 Saint-Yorre a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations