Course Sortie Solidaire de l’Epiphanie à Niort, Niort

L’association LES 12-14 NIORT organise une sortie solidaire le dimanche 4 janvier 2026 à partir du centre de secours de Niort

Retrouvons nous en janvier pour notre traditionnelle Sortie de l’Épiphanie !

Dimanche 4 janvier 2026 Sortie footing libre ou en marche sur 5 ou 10km (au choix) au départ du Centre de Secours Principal Dany Bussenaud (route de l’aérodrome) sur un circuit route, chemin blanc et herbe…

Parking possible chez notre partenaire DECATHLON NIORT.

Rdv à partir de 9h avec un départ à partir de 9h30 pour ceux qui marchent et 10h pour ceux qui courent !

A l’issue de notre sortie, ravito festif offert par l’association LES 12-14 NIORT et ADSD79.

LES 12-14 NIORT s’associent en 2026 à une nouvelle association de cœur et verseront 1€ par participant. .

100 Rue de l’Aérodrome Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 66 89 40

