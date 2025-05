Course sur simulateur de pilotage F1 European Tour – Colmar, 12 juin 2025 19:00, Colmar.

Haut-Rhin

Course sur simulateur de pilotage F1 European Tour 180 rue du Ladhof Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-06-12 19:00:00

fin : 2025-06-12 22:00:00

Date(s) :

2025-06-12

Pour cette soirée exclusive, Legend Track vous plonge dans l’univers palpitant de la Formule 1 avec une sélection des plus beaux tracés du vieux continent.

Prêt à embarquer pour un tour d’Europe à pleine vitesse ?

Pour cette soirée exclusive, Legend Track vous plonge dans l’univers palpitant de la Formule 1 avec une sélection des plus beaux tracés du vieux continent.

Une monoplace. Trois circuits mythiques. Trois occasions de montrer que vous êtes fait pour la F1.

Au programme

Monza

Spa-Francorchamps

Barcelone .

180 rue du Ladhof

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 43 31 12 18 info@legend-track.com

English :

For this exclusive evening, Legend Track plunges you into the thrilling world of Formula 1 with a selection of the finest tracks on the old continent.

German :

An diesem exklusiven Abend entführt Sie Legend Track in die aufregende Welt der Formel 1 mit einer Auswahl der schönsten Strecken des alten Kontinents.

Italiano :

Per questa serata esclusiva, Legend Track vi immerge nell’emozionante mondo della Formula 1 con una selezione dei migliori circuiti del vecchio continente.

Espanol :

Para esta velada exclusiva, Legend Track le sumerge en el apasionante mundo de la Fórmula 1 con una selección de los mejores circuitos del viejo continente.

L’événement Course sur simulateur de pilotage F1 European Tour Colmar a été mis à jour le 2025-05-22 par Office de tourisme de Colmar