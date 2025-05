Course sur simulateur de pilotage Le Mans 2025 – Colmar, 17 juin 2025 19:00, Colmar.

Haut-Rhin

Course sur simulateur de pilotage Le Mans 2025 180 rue du Ladhof Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-06-17 19:00:00

fin : 2025-06-17 22:00:00

Date(s) :

2025-06-17

Prolongez la magie des 24H du Mans… depuis le cockpit.

Prolongez la magie des 24H du Mans… depuis le cockpit.

Les moteurs viennent à peine de se taire dans la Sarthe… mais chez Legend Track, la course continue !

Plongez au cœur de l’endurance et revivez l’intensité des 24 Heures avec une soirée unique sur le tracé légendaire du Mans.

Trois catégories emblématiques sur le circuit des 24h du Mans vous attendent !

Au programme :

Porsche Cup

GT3

Hypercars

Une soirée qui monte en intensité, comme une vraie course d’endurance ! .

180 rue du Ladhof

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 43 31 12 18 info@legend-track.com

English :

Extend the magic of the 24 Hours of Le Mans? from the cockpit.

German :

Erleben Sie die Magie der 24 Stunden von Le Mans? vom Cockpit aus.

Italiano :

Prolungare la magia della 24 Ore di Le Mans? dall’abitacolo.

Espanol :

Prolonga la magia de las 24 Horas de Le Mans? desde la cabina.

L’événement Course sur simulateur de pilotage Le Mans 2025 Colmar a été mis à jour le 2025-05-23 par Office de tourisme de Colmar