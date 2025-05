Course sur simulateur de pilotage Touring Car séries – Colmar, 3 juin 2025 19:00, Colmar.

Haut-Rhin

180 rue du Ladhof Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-06-03 19:00:00

fin : 2025-06-03 22:00:00

Date(s) :

2025-06-03

Accrochez-vous à votre volant les voitures de tourisme débarquent chez Legend Track pour une soirée 100 % TCR !

Conçue pour les novices comme pour les pilotes chevronnés, cette soirée met à l’honneur des voitures accessibles, fun à piloter, et toujours prêtes à en découdre sur la piste.

Au programme trois circuits, trois ambiances

Anneau du Rhin

Nürburgring GP

Okayamabr .

180 rue du Ladhof

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 43 31 12 18 info@legend-track.com

English :

Hold on to your steering wheel: touring cars are coming to Legend Track for an evening of 100% TCR!

German :

Halten Sie sich an Ihrem Lenkrad fest: Die Tourenwagen kommen zu Legend Track für einen Abend, der zu 100 % aus TCR besteht!

Italiano :

Tenetevi forte: le auto da turismo stanno arrivando al Legend Track per una serata 100% TCR!

Espanol :

Agárrate al volante: ¡los turismos llegan a Legend Track para una velada 100% TCR!

