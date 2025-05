Course sur simulateur de pilotage-Wec Party – Colmar, 15 mai 2025 19:00, Colmar.

Haut-Rhin

Course sur simulateur de pilotage-Wec Party 180 rue du Ladhof Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-05-15 19:00:00

fin : 2025-05-15 22:00:00

Date(s) :

2025-05-15

Plongez dans l’univers du Championnat du Monde d’Endurance (WEC) avec notre soirée spéciale WEC Party chez Legend Track ! Que vous soyez fan de GT3 ou d’Hypercars, préparez-vous à affronter vos adversaires sur les circuits les plus exigeants du championnat.

Au programme 3 heures de pilotage sur simulateur 3 courses sur les circuits suivants

Circuit de Losail au Qatar

Circuit d’Imola en Italie

Circuit de Spa-Francorchamps en Belgique

Coté voitures, vous n’aurez que l’embarras du choix ! Que vous soyez plutôt GT3 ou Hypercars, de nombreuses marques constructeurs s’offriront à vous ! Vous trouverez forcément la voiture de vos rêves ! .

180 rue du Ladhof

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 43 31 12 18 info@legend-track.com

English :

Immerse yourself in the world of the World Endurance Championship (WEC) with our special WEC Party at Legend Track!

German :

Tauchen Sie ein in die Welt der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) mit unserer speziellen WEC-Party bei Legend Track!

Italiano :

Immergetevi nel mondo del World Endurance Championship (WEC) con il nostro speciale WEC Party al Legend Track!

Espanol :

Sumérgete en el mundo del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) con nuestra fiesta especial del WEC en el circuito Legend

