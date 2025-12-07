Course TÉLÉTHON

Landévant Morbihan

Tarif : – –

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 10:30:00

Dans le cadre du TÉLÉTHON, une marche ouverte aux marcheurs, aux coureurs et aux marcheurs Nordiques est organisée par la municipalité et par les associations landevantaises

2 parcours vous sont proposés, 4 kms et 10 kms( possibilité de cumuler les 2)

Départ libre de 9 h à 10 h30

Don libre

Buvette et vente de gâteaux à l’arrivée

On vous attend nombreux .

Landévant 56690 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 93 00

