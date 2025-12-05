Course Tour des ponts Quai Contades Épinal
Course Tour des ponts Quai Contades Épinal vendredi 5 décembre 2025.
Course Tour des ponts
Quai Contades CENTRE VILLE Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 08:30:00
fin : 2025-12-05 21:00:00
2025-12-05
Venez courir, marcher, donner au profit du Téléthon.
Course ouverte à tous.Tout public
Quai Contades CENTRE VILLE Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 12 59
Come and run, walk and donate to the Telethon.
Race open to all.
Kommen Sie zum Laufen, Gehen und Spenden zugunsten des Telethon.
Der Lauf ist für alle offen.
Venite a correre, camminare e donare a Telethon.
Gara aperta a tutti.
Ven a correr, caminar y donar al Teletón.
Carrera abierta a todos.
L’événement Course Tour des ponts Épinal a été mis à jour le 2025-10-24 par OT EPINAL ET SA REGION