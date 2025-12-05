Course Tour des ponts Quai Contades Épinal

Course Tour des ponts

Quai Contades CENTRE VILLE Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 08:30:00

fin : 2025-12-05 21:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Venez courir, marcher, donner au profit du Téléthon.

Course ouverte à tous.Tout public

0 .

Quai Contades CENTRE VILLE Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 12 59

English :

Come and run, walk and donate to the Telethon.

Race open to all.

German :

Kommen Sie zum Laufen, Gehen und Spenden zugunsten des Telethon.

Der Lauf ist für alle offen.

Italiano :

Venite a correre, camminare e donare a Telethon.

Gara aperta a tutti.

Espanol :

Ven a correr, caminar y donar al Teletón.

Carrera abierta a todos.

