[Course] Urban Trail Dieppe Dieppe

[Course] Urban Trail Dieppe

Départ du front de mer (Bas-Fort Blanc) Dieppe Seine-Maritime

Début : 2026-02-07 18:30:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

La ville comme vous ne l’avez jamais vue…

Une autre façon de courir ou marcher et de découvrir la ville aux quatre ports et ses passages secrets.

Avec Urban Trail Dieppe , changez de point de vue sur la ville.

Quand le trail running sort des sentiers battus…

Il n’y a pas que les sentiers de pleine nature dans la vie d’un traileur…

Pour goûter à l’expérience Urban Trail Dieppe, immergez vous au cœur d’un parcours exceptionnel.

→ Trail de 12 km

→ Trail de 19 km

→ Marche de 10 km

Retrouvez toutes les informations pratiques et les dossiers d’inscription sur https://www.urbantraildieppe.com

Certificat médical obligatoire .

Départ du front de mer (Bas-Fort Blanc) Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 13 79 53 59 raynald.lorin@hotmail.fr

English : [Course] Urban Trail Dieppe

