[Course] Urban Trail Dieppe Dieppe

Départ du front de mer (Bas-Fort Blanc) Dieppe Seine-Maritime
Début : 2026-02-07 18:30:00
fin : 2026-02-07
La ville comme vous ne l’avez jamais vue…
Une autre façon de courir ou marcher et de découvrir la ville aux quatre ports et ses passages secrets.
Avec Urban Trail Dieppe , changez de point de vue sur la ville.
Quand le trail running sort des sentiers battus…
Il n’y a pas que les sentiers de pleine nature dans la vie d’un traileur…
Pour goûter à l’expérience Urban Trail Dieppe, immergez vous au cœur d’un parcours exceptionnel.
→ Trail de 12 km
→ Trail de 19 km
→ Marche de 10 km
Retrouvez toutes les informations pratiques et les dossiers d’inscription sur https://www.urbantraildieppe.com
Certificat médical obligatoire .
Départ du front de mer (Bas-Fort Blanc) Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 13 79 53 59 raynald.lorin@hotmail.fr
