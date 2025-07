Course VTT du Haut Bois et Marché artisanal Taupont

Course VTT du Haut Bois et Marché artisanal Taupont samedi 5 juillet 2025.

Course VTT du Haut Bois et Marché artisanal

Taupont Morbihan

Début : 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-07-05 23:30:00

2025-07-05

Ne manquez pas la 2ème édition des 3 et 6h VTT du Haut Bois à Taupont, une journée sportive et festive !

De 10h à 13h 3h VTT Jeunes en Trio sur un circuit de 5 km dans les bois.

De 14h à 20h 6H VTT et Gravel en Solo, Duo ou Trio ou Challenge Entreprises sur le même circuit.

Tout au long de la journée, vivez l’ambiance de la course puis profitez d’un marché artisanal de 14h à 19h, où les producteurs et créateurs locaux vous proposeront miels, savons, thés, objets en bois, conseils nutritionnels, présentation de vélos et un original atelier smoothie à pédales.

Restauration rapide sur place dès 19h. Prolongez ensuite la soirée avec une ambiance disco et un feu d’artifice ! .

Taupont 56800 Morbihan Bretagne +33 6 83 13 85 48

