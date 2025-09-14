Course VTT du trophée interdépartemental XCO des sources Sepvret
Course VTT du trophée interdépartemental XCO des sources Sepvret dimanche 14 septembre 2025.
Sepvret
Gratuit
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
2025-09-14
12e manche du trophée interdépartemental (ex-Poitou Charente).
Courses de VTT XCO sur circuit fermé.
Présence d’un champion national, plusieurs champions régionaux et départementaux.
Infos Event Team Évasion Nature. .
Sepvret 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 15 84 28
