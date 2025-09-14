Course VTT du trophée interdépartemental XCO des sources Sepvret

Course VTT du trophée interdépartemental XCO des sources Sepvret dimanche 14 septembre 2025.

Course VTT du trophée interdépartemental XCO des sources

Sepvret

Gratuit

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

2025-09-14

12e manche du trophée interdépartemental (ex-Poitou Charente).

Courses de VTT XCO sur circuit fermé.

Présence d’un champion national, plusieurs champions régionaux et départementaux.

Infos Event Team Évasion Nature. .

Sepvret Sepvret 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 15 84 28

