Courses à l’hippodrome Hippodrome Châtelaillon-Plage

Courses à l’hippodrome

Hippodrome 9 rue des Sulkys Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 11:30:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Assistez aux dernières courses de l’année à l’hippodrome de Châtelaillon-Plage ! Que vous soyez passionné de sports équestres ou simplement curieux, venez vibrer au rythme de la compétition !

Hippodrome 9 rue des Sulkys Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 07 62

English :

Attend the last races of the year at the Châtelaillon-Plage racecourse! Whether you’re an equestrian sports enthusiast or just curious, come and enjoy the competition!

German :

Erleben Sie die letzten Rennen des Jahres auf der Pferderennbahn von Châtelaillon-Plage! Ob Sie sich für Pferdesport begeistern oder einfach nur neugierig sind, kommen Sie mit in den Rhythmus der Wettkämpfe!

Italiano :

Assistete alle ultime corse dell’anno all’ippodromo di Châtelaillon-Plage! Se siete appassionati di sport equestri o semplicemente curiosi, venite a provare il brivido della competizione!

Espanol :

¡Asista a las últimas carreras del año en el hipódromo de Châtelaillon-Plage! Tanto si es un apasionado de los deportes ecuestres como un simple curioso, ¡venga a vivir la emoción de la competición!

L’événement Courses à l’hippodrome Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2024-10-30 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage