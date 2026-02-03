Courses & animations équestres

Challain-la-Potherie Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16 02:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Course hippiques et animations équestres à Challain-la-Potherie, le samedi 16 mai 2026.

Venez vivre une journée festive et conviviale autour du cheval et des traditions !

Le bourg s’animera au rythme d’un grand défilé équestre, où chevaux et cavaliers défileront accompagnés des sons majestueux des trompes de chasse. Tout au long de la journée, petits et grands pourront assister à des courses de chevaux de trait, des courses de poneys, ainsi qu’à de nombreuses animations médiévales spécialement pensées pour les enfants.

Des jeux et activités ludiques viendront compléter ce programme familial. En soirée, place à la gourmandise avec un repas convivial autour de cochons grillés, suivi de spectaculaires courses aux flambeaux à la tombée de la nuit. La fête se prolongera ensuite avec une soirée musicale pour clôturer cette journée dans une ambiance chaleureuse et festive.

Organisées par le Comité Hippique de Challain-la-Potherie. .

Challain-la-Potherie 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 68 64 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Horse racing and equestrian events in Challain-la-Potherie, Saturday May 16, 2026.

L’événement Courses & animations équestres Challain-la-Potherie a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Anjou bleu