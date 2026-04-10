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Courses cyclistes à Andel Circuit de Bel-Air Andel

Courses cyclistes à Andel Circuit de Bel-Air Andel dimanche 12 avril 2026.

Ville : 22400 Andel

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Tarif :

Andel

Courses cyclistes à Andel Circuit de Bel-Air

Andel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

3 parcours
Départ à 12h30 U15 H/F + U17 F
Départ à 13h45 U17 H/F
Départ à 15h30 OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F   .

Andel 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 36 32 

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English :

L’événement Courses cyclistes à Andel Circuit de Bel-Air Andel a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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