Courses Cyclistes Chauvé
Courses Cyclistes Chauvé samedi 28 mars 2026.
Courses Cyclistes
Bourg de Chauvé Chauvé Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 09:30:00
fin : 2026-03-29 15:30:00
Date(s) :
2026-03-28 2026-03-29
Compétition sportive appréciée des amateurs de la petite reine, la course cycliste est toujours un évènement impressionnant à regarder. Avis aux amateurs rendez-vous à Chauvé !
3 bonnes raisons de venir encourager les coureurs
Très populaire depuis des générations avec la tradition du Tour de France, les courses cyclistes rassemblent les foules de supporters et de badauds venues admirer avec curiosité les sportifs
Venez applaudir votre équipe et votre coureur préféré
Admirez le spectacle dans les rues animées
Célébrez les vainqueurs de chaque course
Programme
Samedi 28 mars
13h30 circuit école de vélo
15h30 open 2 et 3 et Access1
Dimanche 29 mars
9h45 access 1 et 2
9h46 access 3 et 4
14h30 U15
14h55 course en ligne U17
Animations proposées en partenariat avec l’Athlétic Club Brévinois Cyclisme ici et le comité des Fêtes de Chauvé.
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chauvé .
Bourg de Chauvé Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 12 14 accueil@chauve.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A much-loved sporting event for cycling enthusiasts, the bike race is always an impressive event to watch. See you in Chauvé!
L’événement Courses Cyclistes Chauvé a été mis à jour le 2026-02-04 par I_OT Pornic