Courses Cyclistes

Bourg de Chauvé Chauvé Loire-Atlantique

Début : 2026-03-28 09:30:00

fin : 2026-03-29 15:30:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Compétition sportive appréciée des amateurs de la petite reine, la course cycliste est toujours un évènement impressionnant à regarder. Avis aux amateurs rendez-vous à Chauvé !

3 bonnes raisons de venir encourager les coureurs

Très populaire depuis des générations avec la tradition du Tour de France, les courses cyclistes rassemblent les foules de supporters et de badauds venues admirer avec curiosité les sportifs

Venez applaudir votre équipe et votre coureur préféré

Admirez le spectacle dans les rues animées

Célébrez les vainqueurs de chaque course

Programme

Samedi 28 mars

13h30 circuit école de vélo

15h30 open 2 et 3 et Access1

Dimanche 29 mars

9h45 access 1 et 2

9h46 access 3 et 4

14h30 U15

14h55 course en ligne U17

Animations proposées en partenariat avec l’Athlétic Club Brévinois Cyclisme ici et le comité des Fêtes de Chauvé.

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chauvé .

Bourg de Chauvé Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 12 14 accueil@chauve.fr

English :

A much-loved sporting event for cycling enthusiasts, the bike race is always an impressive event to watch. See you in Chauvé!

