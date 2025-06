Courses cyclistes et fête de la musique Loyat 5 juillet 2025 10:00

Morbihan

Courses cyclistes et fête de la musique Rue de la Margoton Loyat Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-07-06 01:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Le Grand Prix des Sorciers arrive à Loyat pour une journée magique !

Au programme courses spectaculaires sur un tout nouveau circuit, pilotes intrépides prêts à tout pour la victoire, et une ambiance électrisante garantie. En prime, la ville aura l’immense privilège d’accueillir la grande finale du challenge de la Table Ronde, un affrontement légendaire où chaque duel promet de vous couper le souffle. Et pour clôturer cette journée hors du commun, place à la Fête de la Musique concert avec Rital Polak, danse et feu d’artifice majestueux ! Notez bien la date, invitez vos proches, et préparez-vous à une journée inoubliable entre magie, adrénaline et festivités ! Buvette et restauration sur place. Dès 10h. .

Rue de la Margoton

Loyat 56800 Morbihan Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Courses cyclistes et fête de la musique Loyat a été mis à jour le 2025-06-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande