Courses cyclistes et randonnée pédestre à Vezot

Vezot Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

L’Union Cycliste Mamers Neufchatel organise des courses cyclistes, souvenir Marie & Adolphe Besnard, ainsi qu’une randonnée pédestre.

L’ épreuve aura lieu le dimanche 12 avril 2026 à Vezot avec au programme

– Randonnée pédestre de 7 & 12km (départ à 9h00)

– École de cyclisme Départ à 12h30

U7 2 tours soit 3,4km

U9 3 tours soit 5,1km

U11 4 tours soit 6,8km

U13 7 tours soit 11,9km

– U 15 & U17 Départ à 15h00

U15 4 tours de 7,95km soit 31,8km

U17 8 tours de 7,95km soit 63,6km

Infos sur https://uc-mamers-saosnois.fr/ .

Vezot 72600 Sarthe Pays de la Loire contact@uc-mamers-saosnois.fr

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English :

L’événement Courses cyclistes et randonnée pédestre à Vezot Vezot a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Maine Saosnois