Courses cyclistes et randonnée pédestre à Vezot Vezot
Courses cyclistes et randonnée pédestre à Vezot Vezot dimanche 12 avril 2026.
Courses cyclistes et randonnée pédestre à Vezot
Vezot Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
L’Union Cycliste Mamers Neufchatel organise des courses cyclistes, souvenir Marie & Adolphe Besnard, ainsi qu’une randonnée pédestre.
L’ épreuve aura lieu le dimanche 12 avril 2026 à Vezot avec au programme
– Randonnée pédestre de 7 & 12km (départ à 9h00)
– École de cyclisme Départ à 12h30
U7 2 tours soit 3,4km
U9 3 tours soit 5,1km
U11 4 tours soit 6,8km
U13 7 tours soit 11,9km
– U 15 & U17 Départ à 15h00
U15 4 tours de 7,95km soit 31,8km
U17 8 tours de 7,95km soit 63,6km
Infos sur https://uc-mamers-saosnois.fr/ .
Vezot 72600 Sarthe Pays de la Loire contact@uc-mamers-saosnois.fr
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English :
L’événement Courses cyclistes et randonnée pédestre à Vezot Vezot a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Maine Saosnois
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