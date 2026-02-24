Courses cyclistes Grand Prix Ploërmel St-Maur Ploërmel

Courses cyclistes Grand Prix Ploërmel St-Maur

chapelle St-Maur Ploërmel Morbihan

Début : 2026-03-15 09:00:00

fin : 2026-03-15 17:00:00

2026-03-15

A l’initiative du Vélo Sport Ploërmel, cette course cycliste revient sur le territoire pour la cinquième année consécutive forte de son succès en 2025 où de nombreux coureurs avaient répondus présents. Face à l’érosion du nombre de courses, notamment sur le secteur, le club souhaitait contribuer à la relance d’une dynamique.

Le programme de cette année est ouvert à toutes les catégories, de minimes à seniors, qui s’affrontent sur une boucle de 5km

– Course access 3 et 4 à 9h45, 12 tours

– Course U17 mixte Cadets et cadettes à 11h45, 10 tours

– Course Dames + U19F Elite, Open et Access à 13h30, 14 tours

– Course Access 1 et 2 à 15h30, 14 tours .

chapelle St-Maur Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne

