Courses cyclistes UFOLEP ZI Favard Miramont-de-Guyenne 29 juin 2025 13:30

Lot-et-Garonne

Courses cyclistes UFOLEP ZI Favard Rue Ferdinand de Lesseps Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Début : 2025-06-29 13:30:00

2025-06-29

Venez nombreux participer à la course cycliste organisée par le Cyclo Sport Miramontais et réservée aux licenciés UFOLEP. C’est un circuit en boucle vallonné que prendront à bras-le-corps les participants. Les concurrents se partageront de nombreuses primes tout au long des épreuves. Inscriptions et paiement en ligne. .

ZI Favard Rue Ferdinand de Lesseps

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Courses cyclistes UFOLEP

Come and take part in the cycling race organized by Cyclo Sport Miramontais and reserved for UFOLEP licensees. Participants will tackle a hilly loop circuit. Online registration and payment.

German :

Nehmen Sie zahlreich am Radrennen teil, das vom Cyclo Sport Miramontais organisiert wird und für UFOLEP-Lizenzinhaber reserviert ist. Die Teilnehmer nehmen einen hügeligen Rundkurs unter die Räder. Anmeldung und Bezahlung online.

Italiano :

Partecipate alla gara ciclistica organizzata da Cyclo Sport Miramontais e riservata ai titolari di licenza UFOLEP. I partecipanti affronteranno un circuito collinare ad anello. Iscrizione e pagamento online.

Espanol :

Participe en la carrera ciclista organizada por Cyclo Sport Miramontais y reservada a los titulares de una licencia UFOLEP. Los participantes se enfrentarán a un circuito circular accidentado. Inscripción y pago en línea.

