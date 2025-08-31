COURSES CYLISTES par le Véloce Club de Château-Gontier Bierné-les-Villages

COURSES CYLISTES par le Véloce Club de Château-Gontier

Bierné-les-Villages Mayenne

Début : 2025-08-31 09:00:00

fin : 2025-08-31 19:00:00

2025-08-31

Le Véloce Club de Château-Gontier organise dimanche 31 août 2025 trois courses cyclistes à Bierné-les-Villages

Départ des coureurs ACCESS 1 et 2 à 10h 30 pour 8 tours du grand circuit soit 76.800 kms

Départ des coureurs ACCESS 3 et 4 à 10h 32 pour 6 tours du grand circuit soit 57.600 kms

Départ des coureurs OPEN 2 et 3 à 14h 45 pour 17 tours du petit circuit soit 95.200 kms

Des restrictions de stationnement et de circulation seront mises en place sur l’ensemble des parcours

Informations 02 43 70 53 17 biernelesvillages@chateaugontier.fr .

Bierné-les-Villages 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 53 17 biernelesvillages@chateaugontier.fr

English :

The Véloce Club de Château-Gontier is organizing three cycling races in Bierné-les-Villages on Sunday, August 31, 2025

German :

Der Véloce Club de Château-Gontier veranstaltet am Sonntag, den 31. August 2025, drei Radrennen in Bierné-les-Villages

Italiano :

Domenica 31 agosto 2025, il Véloce Club de Château-Gontier organizza tre corse ciclistiche a Bierné-les-Villages

Espanol :

El domingo 31 de agosto de 2025, el Véloce Club de Château-Gontier organiza tres carreras ciclistas en Bierné-les-Villages

