Courses de BMX Racing 2ème manche du Trophée Grand Est Rue du Champ Pot-De-Vin Contrisson

Courses de BMX Racing 2ème manche du Trophée Grand Est

Rue du Champ Pot-De-Vin Piste de BMX site de la Ballastière Contrisson Meuse

Gratuit

Dimanche 2026-09-13 09:00:00

2026-09-13 17:30:00

2026-09-13

Le BMX Contrisson accueille la 2ème manche du Trophée Grand Est de BMX Racing.

Environ 160 pilotes seront inscrits, les essais et manches qualificatives se dérouleront le matin puis les phases finales l’après-midi.

Essai à partir de 10h00. Remise des récompenses à partir de 16h00.

Entrée gratuite.

Emplacements parking PMR à proximité de l’entrée.Tout public

Rue du Champ Pot-De-Vin Piste de BMX site de la Ballastière Contrisson 55800 Meuse Grand Est +33 7 71 59 22 41 bmx.contrisson@gmail.com

English :

BMX Contrisson hosts the 2nd round of the Trophée Grand Est de BMX Racing.

Around 160 riders will be registered, with practice and qualifying heats taking place in the morning, followed by the finals in the afternoon.

Practice starts at 10.00 am. Awards ceremony from 4pm.

Free admission.

PRM parking spaces near the entrance.

L’événement Courses de BMX Racing 2ème manche du Trophée Grand Est Contrisson a été mis à jour le 2026-02-17 par OT SUD MEUSE