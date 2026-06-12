Saint-Maurice-sur-Aveyron

Courses de brouettes

Saint-Maurice-sur-Aveyron Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Courses de brouettes

Course de brouette. Concours de l’équipage le plus loufoque. Inscription au 06 61 10 75 38. .

Saint-Maurice-sur-Aveyron 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 61 10 75 38

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English :

Wheelbarrow races

L’événement Courses de brouettes Saint-Maurice-sur-Aveyron a été mis à jour le 2026-06-12 par OT GATINAIS SUD