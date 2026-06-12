Courses de brouettes Saint-Maurice-sur-Aveyron
Courses de brouettes Saint-Maurice-sur-Aveyron samedi 15 août 2026.
Saint-Maurice-sur-Aveyron
Courses de brouettes
Saint-Maurice-sur-Aveyron Loiret
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Courses de brouettes
Course de brouette. Concours de l’équipage le plus loufoque. Inscription au 06 61 10 75 38. .
Saint-Maurice-sur-Aveyron 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 61 10 75 38
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English :
Wheelbarrow races
L’événement Courses de brouettes Saint-Maurice-sur-Aveyron a été mis à jour le 2026-06-12 par OT GATINAIS SUD