COURSES DE CAISSES A SAVON Bourgon

COURSES DE CAISSES A SAVON Bourgon dimanche 7 septembre 2025.

COURSES DE CAISSES A SAVON

Bourgon Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 11:00:00

fin : 2025-09-07 17:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Frissons, vitesse et éclats de rire: vive les descentes en caisses à savon de Bourgon!

L’école St Joseph organise sa 1ere Course de caisses à savon le dimanche 7 septembre de 11h à 17h dans le bourg de Bourgon.

Envie de passer un bon moment plein de rebondissements et de rigolades.

Venez nombreux encourager nos 30 caisses qui seront sur le départ de la course.

Buvette et restauration sur place. .

Bourgon 53410 Mayenne Pays de la Loire +33 6 10 79 33 44 caisseasavon.bourgon@hotmail.com

English :

Thrills, speed and laughter: long live the Bourgon soapboxes!

German :

Nervenkitzel, Geschwindigkeit und Gelächter: Es lebe die Seifenkistenfahrt in Bourgon!

Italiano :

Brividi, velocità e risate: lunga vita alle gare di soapbox Bourgon!

Espanol :

Emoción, velocidad y risas: ¡vivan las carreras de Bourgon!

L’événement COURSES DE CAISSES A SAVON Bourgon a été mis à jour le 2025-08-25 par LAVAL TOURISME