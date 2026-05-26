Escales

COURSES DE CAISSES À SAVON

Escales Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 10:00:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Escales vous propose une course de caisses à savon !

Venez profiter et encourager les sportifs dans leurs fameux bolides.

Buvette et restauration sur place

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Escales 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 08 51 escales3@wanadoo.fr

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English :

Escales offers a soapbox race!

Come and cheer on the athletes in their famous cars.

Refreshments and catering on site

L’événement COURSES DE CAISSES À SAVON Escales a été mis à jour le 2026-05-26 par