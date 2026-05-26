COURSES DE CAISSES À SAVON Escales
COURSES DE CAISSES À SAVON Escales dimanche 8 novembre 2026.
Escales
COURSES DE CAISSES À SAVON
Escales Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 10:00:00
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Escales vous propose une course de caisses à savon !
Venez profiter et encourager les sportifs dans leurs fameux bolides.
Buvette et restauration sur place
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Escales 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 08 51 escales3@wanadoo.fr
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English :
Escales offers a soapbox race!
Come and cheer on the athletes in their famous cars.
Refreshments and catering on site
L’événement COURSES DE CAISSES À SAVON Escales a été mis à jour le 2026-05-26 par